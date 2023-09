Holzschwang

Waldemar Altvater vom ASV Neu-Ulm ist der stärkste Mann der Welt

Plus Waldemar Altvater vom ASV Neu-Ulm ist mit 65 Jahren Weltmeister im Gewichtheben geworden. Welche Ziele er noch hat und warum er diesen Sport so sehr liebt.

Wenn ein 65-Jähriger so schlank, drahtig und fit ist wie Waldemar Altvater, dann betreibt er sicher viel Sport. Das tut Altvater tatsächlich und außerdem überaus erfolgreich. Der Gewichtheber, seit April 1994 Mitglied im ASV Neu-Ulm, ist kürzlich im polnischen Wieliczka bei Krakau in seiner Gewichts- und Altersklasse Weltmeister geworden. Im Reißen hat er 80 Kilogramm zur Hochstrecke gebracht und im Stoßen 102, gesamt also 183. Damit lag er um acht Kilogramm vor dem Zweitplatzierten Franzosen und um 40 vor dem Dritten aus Bulgarien. Mit dem deutschen Team wurde Altvater außerdem Dritter.

Dabei hat der im kleinen Ort Ugolki in Kasachstan geborene deutschstämmige Altvater, der 1993 mit seiner Frau Helene und drei Kindern nach Deutschland kam und nun schon lange in Holzschwang lebt, erst relativ spät mit dem Gewichtheben angefangen. „Ich wollte zunächst Arbeit finden und mich gut integrieren“, erzählt Altvater, der früher Volleyball ganz gerne mochte: „Ich ging eigentlich nur in einen Verein, um mich fit zu halten, und kam zum ASV Neu-Ulm.“ Nachdem er auf Anhieb 80 Kilogramm zur Hochstrecke gebracht hatte, blieb er dabei. Nach nur fünf Monaten im Verein nahm er am ersten Wettkampf teil, der schwäbischen Meisterschaft in Kaufbeuren. Mit 70 Kilogramm im Reißen und 105 im Stoßen belegte er auf Anhieb einen vorderen Platz. Der heute 65-Jährige steigerte sich in der Folge immer weiter bis zu seinen Bestleistungen von 102,5 Kilogramm im Stoßen und 127,5 im Reißen, aufgestellt am 19. Februar 2000 bei einem Landesliga-Wettkampf in Schrobenhausen. Das belegt sein Wettkampfbuch, das er gerne bei sich trägt.

