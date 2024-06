Der FV Illertissen II bleibt in der Landesliga

Der FV Illertissen II schlägt im letzten Relegationsspiel Thalhofen und verabschiedet sich damit in eine kurze Sommerpause. Unter den Zuschauern ist auch ein Bundesligaspieler.

Der FV Illertissen II hat auf sportlichem Weg alle Zweifel an seiner Tauglichkeit für die bayerische Fußball-Landesliga beseitigt. Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel der zweiten Runde wurde der FC Thalhofen auch im letzten und entscheidenden Relegationsspiel mit 3:2 geschlagen. Bei FVI-Trainer Herbert Sailer war die Erleichterung nach den spannenden 95 Minuten spürbar: „Wenn ich einen Hut hätte, ich würde ihn ziehen nach all dem, was vorgefallen ist.“ Damit spielte Sailer auf die Irrungen und Wirrungen an, die seiner Mannschaft die Teilnahme an diesere Relegation beschert hatten.

Vor mehr als dreihundert Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter Kevin Volland, der Stürmer von Union Berlin, hatten es die jungen Illertisser eilig. Zunächst wurde Ansumana Sanneh wunderbar freigespielt. Dessen Schuss konnte FC-Torhüter Lukas Kress nicht entscheidend abwehren. Im zweiten Versuch traf Maximilian Seemüller zum frühen 1:0 (5.). Zehn Minuten später war Sanneh erneut der Ausgangspunkt beim nächsten nennenswerten FVI-Angriff. Nach seiner scharfen Hereingabe brachten die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Patrick Ekinci war der Schütze zum 2:0. Als Illertissens Schlussmann Mate Szekely ein erster Lapsus unterlief, begann die Führung der Hausherren allerdings zu wackeln. Lukas Wentzels Rettungsaktion auf der eigenen Torlinie war es zu verdanken, dass in dieser Szene kein Schaden entstand (19.). Im direkten Gegenzug vergab Sanneh allerdings auch eine hundertprozentige Möglichkeit zur Vorentscheidung.

Illertissen II gewinnt gegen Thalhofen

Der Tabellenzweite der Bezirksliga Schwaben hatte in der Folge mehr Spielanteile und kam noch vor dem Seitenwechsel zum 2:1 durch Dominik Dürr (36.). Es war ein absolut vermeidbarer Treffer, bei dem Szekely erneut keine glückliche Figur abgab. Gleich darauf beförderte er den Ball nach einer Flanke von Robin Volland, dem Bruder des Berliner Union-Profis, gerade noch über den Querbalken. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff musste Wentzel noch einmal für seinen Keeper in die Bresche springen. Dem war die Verunsicherung nun anzumerken. Bei einer verunglückten Abwehraktion beförderte Szekely den Ball vor die Füße von Volland, dessen Schuss konnte erneut Wentzel kurz vor dem Einschlag und in allerhöchster Not entschärfen.

Nach dem Seitenwechsel spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Nach einem überragenden Zuspiel von Sanneh traf Seemüller zunächst nur den Pfosten des Thalhofer Tores (48.). Gleich darauf wurde Luca Binswanger aus kurzer Distanz angeschossen. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Nico Beutel sicher zum 2:2-Ausgleich (50.). Wiederum nur wenig später hatte der FVI Glück. Der Ball landete nach Luca Csauths abgefälschtem Schuss am Kreuzeck.

Thalhofen hatte damit allerdings sein Pulver weitgehend verschossen. Illertissen zwang den Gegner bereits weit in dessen Spielhälfte zu Fehlern, agierte jedoch lange Zeit zu fahrig und unsauber, um daraus Kapital schlagen zu können. Erst in der Nachspielzeit erlöste Denis Milic seine Mannschaft mit seinem Treffer zum 3:2 (90.+4).

Nach dem letzten Relegationsspiel verabschieden sich die jungen Illertisser in eine extrem kurze Sommerpause. Bereits am 21. Juni bittet Herbert Sailer seine Spieler wieder zum ersten Training. Saisonauftakt in der bayrischen Fußball-Landesliga Südwest wird am 20. Juli sein.

FV Illertissen II: Szekely – L. Boyer, Ekinci, Wentzel, Binswanger – Bachthaler (30. Stricagnoli, 67. Broll), Merkel, Micic, Seemüller (78. Hasanbegovic), Sanneh (90.+4 Sailer) – Milic (90.+4 Martin).