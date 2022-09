Illertissen

08.09.2022

Glückslos für den FV Illertissen: Im Pokal gegen die Löwen

Die Löwen kommen und mit ihnen ihre vielen Fans: Beim Punktspiel vor gut vier Jahren waren an die 5000 Zuschauer im Vöhlinstadion, auch diesmal dürfte es wieder voll werden.

Lokal Die Partie weckt Erinnerungen an das Punktspiel vor 5000 Zuschauern.Aber zuerst wartet mit dem Spiel gegen Aubstadt der Regionalliga-Alltag.

Von Pit Meier und Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Beim FV Illertissen hat man reichlich Erfahrung mit Pokalauslosungen. Ende Mai war eine kleine Delegation des Vereins sogar nach Dortmund gereist, um im Fußballmuseum die Ziehung des Gegners in der ersten Runde des DFB-Pokals vor Ort mitzuerleben. Es wurde schließlich Heidenheim. Das kann man sich schön reden und sich damit trösten, dass es ja auch Paderborn oder Sandhausen hätten sein können. Ein Glückslos ist trotzdem was anderes, wenn auch die Bayern und Dortmund, Schalke und der HSV im Topf sind. Am Donnerstag stand wieder eine Auslosung auf dem Programm, wenn auch eine Nummer kleiner. Ermittelt wurde der Gegner im Viertelfinale des bayerischen Totopokals und diesmal erwischte der Titelverteidiger das Traumlos schlechthin: Illertissen spielt gegen den ungeschlagene Drittliga-Tabellenführer 1860 München.

