Mit zwei Glücksschweinchen im Gepäck geht es zur WM

Sie ist angekommen. Angekommen in der Schweiz. Julia Tannheimer hat in den sozialen Netzwerken am Sonntagabend schon erste Fotos aus Lenzerheide mit ihren Fans und Freunden geteilt. Traumhafte Berglandschaft, viel Schnee, funkelnder WM-Ort. Über 22.000 Menschen folgen der 19-Jährigen aus Ulm inzwischen bei Instagram. In den kommenden knapp zwei Wochen werden ihr Millionen zuschauen, wenn sie bei der Biathlon-Weltmeisterschaft für Deutschland an den Start geht und sich damit einen großen Traum erfüllt.

