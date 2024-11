Die Ulmer Biathletin Julia Tannheimer gehört jetzt zu den Besten der Welt

Die vergangenen Monate waren ereignisreich für Julia Tannheimer. Im Frühsommer hat die Biathletin vom DAV Ulm am Skiinternat Furtwangen die Abiturprüfungen gemeistert. In der Schweiz, in Italien und Frankreich ging es anschließend auf dem Rennrad um Grundlagenausdauer. Ende August krönte sie sich beim Sprint in Altenberg zur jüngsten deutschen Biathlon-Meisterin aller Zeiten. Mitte November musste sich die 19-Jährige bei der Wahl zur „Sporthilfe Juniorsportlerin 2024“ nur der gleichaltrigen Golferin Helen Briem geschlagen geben – und dann überbrachte ihr Sportdirektor Felix Bitterling obendrein die Nachricht von der Nominierung für das Weltcup-Team des Deutschen Skiverbands. Das Jahr 2024, es war für Tannheimer bislang bemerkenswert. Und womöglich war das alles erst der Anfang.

