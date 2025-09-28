Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Kettershausen feiert überzeugenden 4:1-Sieg gegen SGM Senden-Ay in der Bezirksliga

Lokalsport

4:1 gegen die SGM Senden-Ay: Kettershausen jubelt über nächsten Befreiungsschlag

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen feiert in der Bezirksliga ein 4:1 gegen die SGM Senden-Ay und gibt ein deutliches Lebenszeichen. So liefen die anderen Partien.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Kaan Goldschmiedt durfte sich beim TSV Kettershausen-Bebenhausen als Doppeltorschütze feiern lassen.
    Kaan Goldschmiedt durfte sich beim TSV Kettershausen-Bebenhausen als Doppeltorschütze feiern lassen. Foto: Horst Hörger

    Einen klaren Sieger hatte das rein bayerische Kellerduell in der Bezirksliga. Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen gewann nach dem 1:0 über Blaustein sein zweites Heimspiel in Folge, dieses Mal gegen die SGM Senden-Ay auch recht deutlich mit 4:1. Die wiederum steht bereits früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand und muss sich in dieser Verfassung ernsthafte Sorgen machen. Viele falsche Entscheidungen wurden in wichtigen Spielsituationen getroffen, dazu eine Mischung aus Harm- und Hilflosigkeit an den Tag gelegt, obendrein darf schlichtweg die Einstellung einiger Spieler hinterfragt werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden