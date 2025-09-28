4:1 gegen die SGM Senden-Ay: Kettershausen jubelt über nächsten Befreiungsschlag

Einen klaren Sieger hatte das rein bayerische Kellerduell in der Bezirksliga. Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen gewann nach dem 1:0 über Blaustein sein zweites Heimspiel in Folge, dieses Mal gegen die SGM Senden-Ay auch recht deutlich mit 4:1. Die wiederum steht bereits früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand und muss sich in dieser Verfassung ernsthafte Sorgen machen. Viele falsche Entscheidungen wurden in wichtigen Spielsituationen getroffen, dazu eine Mischung aus Harm- und Hilflosigkeit an den Tag gelegt, obendrein darf schlichtweg die Einstellung einiger Spieler hinterfragt werden.

