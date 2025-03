Ein Unentschieden, das keinem der beiden Teams richtig weiterhilft

Mit einer Punkteteilung starteten der TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm in das Spieljahr 2025. In Obenhausen trennten sich die beiden Landesligisten in einer Partie, die nur ganz wenige Höhepunkte bot, mit 1:1. Ein paar Emotionen hier, das eine oder andere kleine Foulspiel da: Trotz zweier gelb-roter Karten in der Nachspielzeit war es ein friedliches Bezirksduell, dessen Ausgang keinem der beiden Mannschaften so richtig weiterhilft.

Jürgen Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Türkspor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis