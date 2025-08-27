Icon Menü
Leichtathletik: Verena Cerna: Die Professorin mit dem langen Atem

Leichtathletik

Verena Cerna: Die Professorin mit dem langen Atem

Verena Cerna vom SSV Ulm 1846 läuft Halbmarathon, Marathon und die 50 Kilometer. Über diese Distanz nimmt sie im Dezember an der Weltmeisterschaft in Indien teil.
Von Stefan Kümmritz
    Sie ist Professorin für Physik, Ehefrau und Mutter, Training steht für Verena Cerna trotzdem beinahe täglich auf dem Programm.
    Foto: Stefan Kümmritz

    Mit dem sportlichen Laufen begann Verena Cerna zwar erst im Alter von 30 Jahren. Aber mit 44 ist die Athletin des SSV Ulm 1846 längst top. Sie läuft fast nur die langen Strecken. Halbmarathon und Marathon, seit Kurzem auch die 50 Kilometer. Auf dieser Distanz ist die Späteinsteigerin jetzt sogar für die Aktiven-Weltmeisterschaft am 7. Dezember in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi qualifiziert. „Das ist ein Highlight in meiner Karriere als Läuferin“, schwärmt Verena Cerna, die aus St. Georgen im Schwarzwald stammt, seit 2017 in Ulm lebt und an der Technischen Hochschule eine Professur für Physik hat.

