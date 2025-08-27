Verena Cerna: Die Professorin mit dem langen Atem

Mit dem sportlichen Laufen begann Verena Cerna zwar erst im Alter von 30 Jahren. Aber mit 44 ist die Athletin des SSV Ulm 1846 längst top. Sie läuft fast nur die langen Strecken. Halbmarathon und Marathon, seit Kurzem auch die 50 Kilometer. Auf dieser Distanz ist die Späteinsteigerin jetzt sogar für die Aktiven-Weltmeisterschaft am 7. Dezember in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi qualifiziert. „Das ist ein Highlight in meiner Karriere als Läuferin“, schwärmt Verena Cerna, die aus St. Georgen im Schwarzwald stammt, seit 2017 in Ulm lebt und an der Technischen Hochschule eine Professur für Physik hat.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marathon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SSV Ulm 1846 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis