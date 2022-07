Luftsport

Lokalmatador Tobias Ebner fliegt in Ulm um den WM-Titel der Modellpiloten

Tobias Ebner geht mit seinem Modellflieger auf Titeljagd bei der WM in Erbach.

Lokal Auf dem Flugplatz in Erbach wird ab Montag die Weltmeisterschaft der Modellflieger ausgetragen. Lokalmatador Tobias Ebner erzählt, was an seinem Hobby sportlich ist.

Von Stephan Schöttl

An diesem Nachmittag geht es auf dem Flugplatz Ulm/Erbach recht beschaulich zu. Ein Sportflugzeug hebt gerade ab. Nach dem kurzen Brummen der Motoren ist wieder Ruhe. Fast schon idyllisch. Ab Montag wird hier draußen im Donautal deutlich mehr Betrieb sein, denn der Sportfliegerclub Ulm ist sieben Tage lang Gastgeber der Weltmeisterschaft der „Sport Class“ im Modellflug. 35 Teilnehmer aus acht Nationen sind am Start, ein Pilot reist für die Titelkämpfe sogar bis aus Südafrika an. Als Lokalmatador geht Tobias Ebner für Deutschland ins Rennen.

