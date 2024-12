Eine Zwölfjährige begeistert die Fans beim „Gymixed“ in Ulm

Wie groß die Sportbegeisterung in und um Ulm ist, zeigte sich am Samstag nicht nur beim Zweitligaspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Hamburger SV (1:1), sondern auch beim ebenfalls ausverkauften Gymixed-Turnwettbewerb in der Kuhberghalle. Da wurde unter den Augen von Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher an den verschiedenen Geräten Spitzensport gezeigt, der vom Publikum mit reichlich Applaus bedacht wurde. Gewonnen hat den Paarwettkampf der für den deutschen Vizemeister TV Wetzgau turnende Alexander Kunz vom TSV Pfuhl zusammen mit Maha Feniuk, einem erst zwölfjährigen Riesentalent des SSV Ulm 1846.

