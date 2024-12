Zehnkämpfer Manuel Eitel: Sein Traum von Olympia lebt weiter

2024 war nicht einfach für Manuel Eitel. Der Zehnkämpfer vom SSV Ulm 1846 erlebte ein Jahr voller Rückschläge. Wegen einer Corona-Erkrankung verpasste er die Olympischen Spiele in Paris. Kurz nach seinem Comeback musste der 27-Jährige unters Messer und wurde am Fuß operiert. Im Interview mit unserer Redaktion spricht er über mentale Herausforderungen, das Trainingslager in Südafrika, Weihnachten und den Glauben. An Gott und an sich selbst.

