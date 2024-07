Zehnkämpfer Manuel Eitel vom SSV Ulm sagt Olympia-Start ab

Eigentlich wollten sie ihn am Montagmittag noch gebührend verabschieden, ihm die besten Glückwünsche persönlich mit auf den Weg geben. Florian Wacker, Mitglied der Leichtathletik-Abteilungsleitung im SSV Ulm 1846, hatte in den Kraftraum des SSV-Schwimmbads eingeladen. Dorthin, wo Manuel Eitel in den vergangenen Monaten viele schweißtreibende Stunden verbracht hat. Doch dann kam alles anders.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Manuel Eitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SSV Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis