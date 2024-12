Michael Bielefeld wird Trainer der Devils Ulm/Neu-Ulm

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat einen Nachfolger für Trainer Martin Jainz gefunden. Ab sofort wird Michael Bielefeld zum dritten Mal nach 2007/08 und 2014/15 an der Bande stehen. Bisher hat der 54-Jährige den Landesligisten EV Pfronten trainiert und stand in dieser Position auch in engem Austausch mit den Devils, da vergangene Saison noch Pfrontener Förderlizenzspieler bei den Ulmern eingesetzt wurden.

Bielefeld sagte bei seiner Vorstellung: „Ich komme, um die Mannschaft zu gestalten und möchte meine Erfahrung einbringen.“ Aus dem Team der Devils kennen ihn aktuell noch zwei Spieler. Dominik Synek wurde von Bielefeld nach Ulm geholt, Daniel Bartuli trainierte er beim Oberligisten in Herford. Bielefeld hat für diese und nächste Saison in Ulm unterschrieben