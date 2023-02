Neu-Ulm

Der Jubel ist verstummt: Rückzug des TTC Neu-Ulm aus der Bundesliga

Anfang Januar war die Welt noch mehr als in Ordnung, die Spieler des TTC Neu-Ulm feierten im Konfettiregen ihren Pokalsieg. Am Ende dieser Saison

Plus Der Streit eskaliert: Die Tischtennisspieler des TTC Neu-Ulm beantragen keine Lizenzund wollen künftig nur noch in der Champions-League spielen.

Es war am Ende keine echte Überraschung mehr: Der Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm zieht sich nach der laufenden Saison aus dem nationalen Oberhaus zurück. In der Champions-League will der TTC dagegen im Herbst wieder antreten, sofern der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) dabei mitspielen sollte. Ob der erst 2019 gegründete Klub nach vier Jahren Bundesliga im Sommer in der 2. Liga an die Platten gehen wird, hängt nach Angaben des Vereins „von der Zukunft unserer jetzigen jungen Spieler ab“.

