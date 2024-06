Neu-Ulm

17:28 Uhr

Jo Reichert vom SSV Ulm 1846 Fußball plaudert beim Doppelpass

Plus Der „Doppelpass on Tour“ war mit Thomas Helmer und Mario Basler zu Gast in Neu-Ulm. Auf dem Podium saß auch der Ulmer Kapitän Jo Reichert, und der verkaufte sich glänzend.

Von Jürgen Schuster

Leidenschaftlich und liebevoll über die schönste Nebensache der Welt plaudern – das hatte der Veranstalter im Vorfeld angekündigt. Beim „Doppelpass on Tour“ kamen die Protagonisten tatsächlich ohne Aufwärmrunden schnell auf Betriebstemperatur, und das Publikum im proppevollen großen Saal des Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Hauses auf seine Kosten. Zweimal 45 Minuten plus Nachspielzeit hatte Ex-Nationalspieler und Moderator Thomas Helmer zu Beginn versprochen. Geworden sind es dann gute zwei Stunden, in denen zunächst über die bevorstehende Europameisterschaft und natürlich über den Sensationserfolg des SSV Ulm 1864 Fußball als Aufsteiger in die zweite Bundesliga diskutiert wurde. Mit dabei waren neben Kultkicker Mario Basler und dem früheren Union-Profi Steven Ruprecht auch noch Maik Franz und natürlich der Ulmer Kapitän Jo Reichert. Der vertrat seine Farben auf dem ungewohnten Terrain glänzend.

Reichert wurde gleich zu Beginn von Helmer gefragt, was man auf so einem Meistertruck nicht machen dürfe. „Wasser trinken“, war die prompte Antwort des Ulmer Publikumslieblings. Im Hintergrund liefen dazu die Feier- und Jubelszenen aus und vor dem Donaustadion. Mario Basler behauptete derweil in seiner bekannt knorrigen Art, nie in Ulm gespielt zu haben. „Ich hatte mit der Bezirksliga nix am Hut“, kommentierte er launig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen