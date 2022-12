TTC Neu-Ulm hat den besten Hallensprecher der Liga

Plus Hallensprecher Dominic Gebauer ist ein Glücksgriff für den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm. Selbst spielt er als Amateur in Nersingen, seinen bisher wichtigsten Einsatz verpasst er aus einem wichtigen Grund.

Einen Titel hat Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm aus Sicht seines Präsidenten schon bei Halbzeit der Saison sicher. Florian Ebner ist überzeugt: „Mit Dominic Gebauer haben wir den besten Hallensprecher der Liga.“ Zwischen Anerkennung und Begeisterung pendelt das Urteil über den 40-Jährigen auch bei den eigenen Fans wie bei den Gästeteams. Auch im Netz, hier allerdings mitunter begleitet von anderen Meinungen.