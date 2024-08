Treue Seele: Nico Bretzel spielt seit 17 Jahren für die Ulmer Basketballer

Er dürfte wohl der einzige Spieler in der Basketball-Bundesliga sein, dem ein eigenes Fan-Utensil gewidmet ist. Die aufblasbare Gummibreze auf den Stehrängen in der Ratiopharm-Arena ist in den vergangenen Jahren zum Markenzeichen von Nicolas Bretzel geworden. Der 25-Jährige lacht und meint: „Das finde ich schon witzig, eine tolle Aktion von sehr treuen Fans, die auch auswärts fast überall dabei sind.“ Für ihn ist das eine besondere Art der Wertschätzung, Teil des Wohlfühlfaktors, der für ihn bei seiner Entscheidung, noch ein weiteres Jahr bei Ratiopharm Ulm dranzuhängen, eine große Rolle gespielt hat. „So eine Einrichtung gibt es selten in Deutschland. Ich habe hier die Möglichkeit, mich mit dem Team europaweit zu präsentieren. Das alles auch noch vor der Haustür zu haben, ist Luxus“, sagt er. Neuer Trainer, neue Ansichten, neue Mitspieler. All das motiviert das Eigengewächs. Bretzel geht bereits in sein 17. Jahr bei den Ulmer Basketballern.

