Ein Hauch von Olympia am Orange Campus in Neu-Ulm

Public Viewing ist zurück. Der Siegeszug dieses Gemeinschaftserlebnisses begann bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Bei der EM in den vergangenen Wochen wurde wieder zusammen gejubelt und gezittert, man teilte die großen Gefühle, Freud und Leid, vor Großbildschirmen oder Leinwänden. Die riesigen Fanmeilen in den Großstädten waren rappelvoll, Biergärten, Gaststätten und Kneipen in der Region auch. Während der Olympischen Spiele, die vom 26. Juli bis 11. August in Paris stattfinden, erhoffen sich auch die Ulmer Basketballer einen derartigen Ansturm.

Am Donauufer auf der Freifläche beim Orange Campus wurde für die kommenden Tage ein Event-Biergarten eingerichtet. Biertischgarnituren stehen bereits, Verpflegungscontainer und eine große LED-Leinwand auch. Erstmals zeigt die BBU 01 GmbH in dieser besonderen Atmosphäre die Höhepunkte der Olympischen Spiele in Live-Ausschnitten. Los geht es mit der Übertragung der Eröffnungsfeier am Freitag, 26. Juli. Zum Auftakt legt ein DJ auf, ein Basketball-Wurfcontest wird ausgetragen und ein Quiz angeboten.

Basketball, Handball und die Wettbewerbe mit Sportlern aus der Region

In den Tagen darauf liegt der Fokus beim Olympia-Public-Viewing vor allem auf dem Basketballturnier mit Weltmeister Deutschland, Brasilien mit den Ex-Ulmern Yago, Georginho, Bruno Caboclo und Cristiano Felicio sowie dem US-Dreamteam. Darüber hinaus werden unter anderem das Handballturnier sowie die Wettbewerbe im Beachvolleyball, Schwimmen oder der Leichtathletik gezeigt. Immer mit dem besonderen Augenmerk auf die Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland oder sogar aus der Region. Zum Beispiel Zehnkämpfer Manuel Eitel vom SSV Ulm 1846, die Sportgymnastin Emilia Wickert von der TSG Söflingen oder die Laichingerin Nina Benz beim Mountainbiken.

Das Programm für die ersten Tage steht bereits und wird im Internet unter orangecampus.one/paris2024/ ständig aktualisiert. Geöffnet hat der Event-Biergarten am Orange Campus werktags von 15 bis 22 Uhr und am Wochenende von 11 bis 22 Uhr.