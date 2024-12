Tischtennis: Noch gibt es Tickets für das Pokalfinale in Neu-Ulm

Anfang des neuen Jahres wird der erste Tischtennis-Titel des Jahres vergeben: Im „Final Four“ treffen am 4. Januar 2025 die vier besten Teams der Pokal-Saison aufeinander und kämpfen in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm um die Trophäe. Noch sind Tickets für das Top-Event verfügbar.

Es wird ein Stelldichein der Superstars: Hugo Calderano und Simon Gauzy werden dabei sein, Patrick Franziska und Darko Jorgic ebenso wie Mattias Falck, Kirill Gerassimenko und Kristian Karlsson. In den vergangenen beiden Jahren hatten jeweils rund 5 000 Zuschauerinnen und Zuschauer mitgefiebert, die Arena war ausverkauft.

Die Halbfinals werden parallel an zwei Tischen ausgetragen

Die Halbfinals werden ab 11 Uhr parallel an zwei Tischen ausgetragen. Dann treffen die TTF Liebherr Ochsenhausen und der TTC OE Bad Homburg sowie der SV Werder Bremen und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Nach einer kurzen Umbaupause kommt es anschließend zum großen Showdown um den Titel.

Sehr gute Titelchancen darf sich nach aktuellem Stand der 1. FC Saarbrücken ausrechnen. Der hat in den vergangenen fünf Jahren viermal am Final-Turnier teilgenommen und stand zweimal im Endspiel. Im Januar 2024 gab es ein 0:3 gegen Dauerrivale Borussia Düsseldorf. Mit Werder Bremen wartet allerdings eine harte Nuss im Halbfinale auf die Saarländer: Die Bremer haben sich in der Spitzengruppe der Tischtennis Bundesliga (TTBL) etabliert. Zuletzt stand Werder 2019 im Pokalfinale – damals gab es eine Niederlage gegen Ochsenhausen.

Lokalmatador sind in diesem Jahr die TTF Ochsenhausen

Just dieses Finale, Bremen gegen Ochsenhausen, könnte es am 4. Januar erneut geben. Dafür bräuchte es neben einem Werder-Coup einen Erfolg der TTF im Parallelspiel gegen Bad Homburg. Schon viermal stemmten die Tischtennisfreunde den Pokal in die Höhe. 2020 und 2021 stand der Lokalmatador im Finale. Zum ersten Mal in Neu-Ulm dabei ist der TTC OE Bad Homburg. Mit 3:2-Siegen beim TTC Lampertheim und beim TSV Bad Königshofen sicherten sich die Hessen um Kristian Karlsson erstmals den Halbfinaleinzug, nun wollen sie gegen Ochsenhausen erneut überraschen. (AZ)