Ratiopharm Ulm reist zu einem Testspiel gegen den NBA-Verein Portland Trailblazers

Es ist eine logistische Herausforderung und ein gewaltiger Stress. Es ist gleichzeitig eine riesige Ehre für den Verein und ein wohl einmaliges Erlebnis für die Spieler. Die meisten von denen werden vermutlich hinterher nie wieder in der Halle einer NBA-Organisation spielen. Natürlich hat Ratiopharm Ulm also zugesagt, als die Portland Trailblazers wegen eines Testspiels am 16. Oktober anfragten. Was spektakulär klingt, das wurde höchst unspektakulär in die Wege geleitet. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath erzählt: „Letztlich war es ein recht schlichter und genau deshalb ein für uns außergewöhnlicher Vorgang: das Telefon am Orange-Campus klingelt, Portland ist in der Leitung und fragt an, ob wir uns vorstellen könnten, dort ein Testspiel zu absolvieren.“

Ratiopharm Ulm spielt gegen die Portland Trailblazers

Leibenath selbst geht davon aus, dass der deutsche Basketball-Meister der Saison 2022/23 sich mittlerweile in der besten Liga der Welt ein gewisses Renommee erarbeitet hat. Was bestimmt auch damit zu tun hat, dass in diesem Sommer mit Juan Nunez und Pacome Dadiet gleich zwei junge Spieler aus Ulm den Sprung in die NBA geschafft haben. Noa Essengue und Ben Saraf könnten die nächsten sein.

Was nichts am logistischen Aufwand ändert. Mitte Oktober ist Ratiopharm Ulm sowieso in drei Wettbewerben gut beschäftigt: Bundesliga, Pokal und Eurocup. Der überaus straffe Zeitplan sieht aktuell so aus: In Absprache mit der Euroleague konnten die Ulmer ihr Auswärtsspiel bei Besiktas Istanbul von Mittwoch, 16. Oktober auf Montag, den 14. Oktober vorverlegen. Das Spiel gegen die Trailblazers folgt dann dann am Mittwoch, 10.000 Kilometer entfernt im Moda-Center in Portland im Bundesstaat Oregon im Nordwesten der vereinigten Staaten. Wiederum nur drei Tage später ist das Bundesligaspiel in Oldenburg angesetzt. Für Leibenath und bestimmt auch für die Spieler ist die Sache diesen Aufwand wert. Der Ulmer Sportdirektor sagt: „Ich würde mich nur sehr ungern vor die Mannschaft stellen und einem Karim Jallow erklären: Wir könnten in Portland gegen das NBA-Team spielen, aber uns ist die Organisation zu aufwendig, sorry. Das gilt genauso auch für alle anderen Spieler im Kader. Deshalb haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit das funktionieren kann.“

Einmal waren die Portland Trailblazers Meister

Dass Ratiopharm Ulm im Oktober gegen eines der aktuell eher schwächeren NBA-Teams spielt, das ist in diesem Zusammenhang Nebensache. Die besten Zeiten der Trailblazers liegen schon länger zurück. 1977 sicherten sie sich ihren ersten und bislang einzigen Titel. Es gelang ihnen damals, im Finale ein 0:2 gegen Philadelphia zu drehen. Dieses Kunststück ist in der Geschichte der NBA nur ganz wenigen Klubs geglückt. Anfang der 90er Jahre folgte dann die nächste starke Phase. Milliardär Paul Allen übernahm das Team. Zweimal scheiterten die Trailblazers damals im Finale: 1990 gegen die Detroit Pistons und 1992 gegen die Chicago Bulls. Zuletzt lief es für das Team aus Oregon nicht mehr ganz so rund: In der Saison 2020/21 qualifizierte es sich zum bislang letzten Mal für die Play-offs. Nach der Trennung von Starsspieler Damian Lillard befindet sich Portland jetzt im Neu-Aufbau.

Das Dress der Trailblazers trugen viele NBA-Legenden wie Scottie Pippen, Detlef Schrempf, Shawn Kemp, Clyde Drexler, Arvydas Sabonis und Bill Walton.