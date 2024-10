Ratiopharm Ulm schaut gegen Besiktas meistens zu.

Es gibt Erklärungen für diese erbärmlich schwache Vorstellung von Ratiopharm Ulm: Zum Beispiel das Pokalaus in Bamberg gerade einmal zwei Tage zuvor. Oder auch das zwar unwichtige, aber aufregende Spiel bei den Portland Trailblazers in der Nacht zum Donnerstag. Wer im Basketball-Eurocup die drei ersten Spiele alle gewonnen hat, der kann sich außerdem so eine 74:107-Klatsche bei Besiktas Istanbul rechnerisch ja locker leisten. Trotzdem ist das Ergebnis eines der schwierigen Art. Hohe Niederlagen sind nie gut fürs Selbstvertrauen. Und irgendwie will man in Ulm ja auch den (zahlenden) Fan für diesen generell nicht besonders populären Wettbewerb namens Eurocup begeistern. Ein schwieriges Unterfangen, wenn ein Teil der Anhängerschaft den Eindruck gewinnen muss, dass ein internationales Spiel als lästige Pflicht begriffen wird.

Ratiopharm Ulm verliert hoch gegen Besiktas Istanbul

Was natürlich nicht heißen soll, dass Ulm dieses Spiel am Bosporus vor nicht einmal 800 Zuschauern und Zuschauerinnen abgeschenkt hat. Der ohne Alfonso Plummer und Karim Jallow angetretene Bundesligist wollte vermutlich ursprünglich schon gewinnen. Aber dieses Ansinnen konnten sich die Ulmer schon nach wenigen Minuten abschminken. Besiktas stürmte mit einem 19:0-Lauf zu einer 31:9-Führung nach dem ersten Spielabschnitt. Der Ulmer Trainer Ty Harrelson urteilte später: „Dieses erste Viertel war ein Desaster.“ Der Vorsprung der Türken wuchs in der Folge an auf 30, 40 und mehr Punkte und alle Menschen, die an diesem Abend nicht in den Besiktas-Sports-Complex gekommen waren, die hatten ein feines Näschen bewiesen. Denn es wurde schlicht langweilig. Ulm konnte dieses Spiel nicht mehr gewinnen und unternahm auch wenig Bemühungen, ein erträgliches Ergebnis zu erreichen. Und Istanbul hatte irgendwie auch keine rechte Lust, mit 50 oder noch mehr Punkten Vorsprung zu siegen. Die Partie plätscherte also so ihrem Ende entgegen.

Sollte es das in solchen Fällen viel zitierte Hauptziel gewesen sein, dass sich an so einem Abend niemand wehtut, dann ging auch das schief. Isaiah Roby spielte zwar von Beginn an, aber er verletzte sich wohl an der rechten Schulter und trug später den Arm in einer Schlinge. Eine Kuriosität gibt es auch noch zu vermelden: Das schlechteste Saisonspiel seiner Mannschaft war das beste von Marcio Santos. Zehn Punkte, vier Rebounds und ein geblockter Wurf gingen am Montagabend auf das Konto des Brasilianers.

Beste Ulmer Werfer: Essengue (19 Punkte), Saraf (16), Santos (10).