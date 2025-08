Spielplan ist da: Das ist das Auftaktprogramm für Ratiopharm Ulm

Die Basketball-Bundesliga (BBL) startet am 26. September in die 60. Saison ihrer Geschichte – und das wie im vergangenen Jahr mit einem Heimspiel des deutschen Meisters Bayern Basketball. Für Vizemeister Ratiopharm Ulm beginnt die Runde am Sonntag, 28. September, ebenfalls daheim.

Zu Gast in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ist Chemnitz. Am Donnerstag, 2. Oktober, geht es nach Oldenburg und am Samstag, 4. Oktober, kommen die Rostock Seawolves. Das Derby in Ludwigsburg steigt am Sonntag, 26. Oktober, die Neuauflage des Play-off-Finals daheim gegen den FC Bayern München am Sonntag, 23. November. Die Hinrunde der BBL endet am 24. Januar, die Rückrunde am 10. Mai 2026. Start der Play-offs ist am 26. Mai, das Finale um die Meisterschaft beginnt am 12. Juni. In der Saison 2025/2026 tritt Ulm wieder überwiegend samstags an, davon neunmal vor heimischem Publikum. Durch die Teilnahme einiger deutscher Klubs an internationalen Wettbewerben und den Nationalmannschaftsfenstern werden sich allerdings wieder Spielverlegungen ergeben. Alle Partien live, zahlreiche Formate, Interviews und vieles mehr gibt es erneut beim kostenpflichtigen Streamingdienst Dyn.

Das ist der Hinrunden-Spielplan von Ratiopharm Ulm in der Saison 2025/2026

So., 28.09.2025 | 15 Uhr | Ratiopharm Ulm - Niners Chemnitz

Do., 02.10.2025 | 20 Uhr | Ewe Baskets Oldenburg - Ratiopharm Ulm

Sa., 04.10.2025 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - Rostock Seawolves

Sa., 11.10.2025 | 20 Uhr | Syntainics MBC - Ratiopharm Ulm

So., 26.10.2025 | 15 Uhr | MHP Riesen Ludwigsburg - Ratiopharm Ulm

Sa., 01.11.2025 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - Skyliners Frankfurt

Sa., 08.11.2025 | 20 Uhr | Telekom Baskets Bonn - Ratiopharm Ulm

So., 23.11.2025 | 15 Uhr | Ratiopharm Ulm - FC Bayern München

Sa., 06.12.2025 | 18.30 Uhr | Science City Jena - Ratiopharm Ulm

Sa., 13.12.2025 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - Rasta Vechta

Sa., 20.12.2025 | 18.30 Uhr | Alba Berlin - Ratiopharm Ulm

Sa., 27.12.2025 | 18.30 Uhr | BMA365 Bamberg Baskets - Ratiopharm Ulm

Mo., 29.12.2025 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - Fitness First Würzburg Baskets

So., 04.01.2026 | 15 Uhr | Vet-Concept Gladiators Trier - Ratiopharm Ulm

Sa., 10.01.2026 | 20 Uhr | Ratiopharm Ulm - Basketball Löwen Braunschweig

So., 18.01.2026 | 15 Uhr | Veolia Towers Hamburg - Ratiopharm Ulm

Sa., 24.01.2026 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - MLP Academics Heidelberg

Das ist der Rückrunden-Spielplan von Ratiopharm Ulm in der Saison 2025/2026

So., 01.02.2026 | 15 Uhr | Bayern München - Ratiopharm Ulm

So., 08.02.2026 | 15 Uhr | Ratiopharm Ulm - EWE Baskets OIdenburg

Sa., 14.02.2026 | 18.30 Uhr | Rasta Vechta - Ratiopharm Ulm

Mi., 18.02.2026 | 20 Uhr | Ratiopharm Ulm - Vet-Concept Gladiators Trier

Fr., 06.03.2026 | 20 Uhr | Ratiopharm Ulm - MHP Riesen Ludwigsburg

So., 08.03.2026 | 15 Uhr | Niners Chemnitz - Ratiopharm Ulm

Sa., 14.03.2026 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - Science City Jena

Mo., 23.03.2026 | 20 Uhr | Ratiopharm Ulm - Telekom Baskets Bonn

So., 29.03.2026 | 15 Uhr | MLP Academics Heidelberg - Ratiopharm Ulm

Mi., 01.04.2026 | 20 Uhr | Ratiopharm Ulm - Syntainics MBC

Sa., 04.04.2026 | 20 Uhr | Basketball Löwen Braunschweig - Ratiopharm Ulm

Sa., 11.04.2026 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - BMA365 Bamberg Baskets

So., 19.04.2026 | 15 Uhr | Rostock Seawolves - Ratiopharm Ulm

Sa., 25.04.2026 | 18.30 Uhr | Ratiopharm Ulm - Veolia Towers Hamburg

Sa., 02.05.2026 | 18.30 Uhr | Fitness First Würzburg Baskets - Ratiopharm Ulm

Do., 07.05.2026 | 20 Uhr | Ratiopharm Ulm - Alba Berlin

So., 10.05.2026 | 16.30 Uhr | Skyliners Frankfurt - Ratiopharm Ulm