Ratiopharm Ulm testet auch gegen einen Euroleague-Hochkaräter

Die Basketballer vom Ratiopharm Ulm haben am Mittwoch mit dem ersten gemeinsamen Training des neuformierten Teams mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Bis auf Nelson Weidemann (Deutschland) und Tobias Jensen (Dänemark), die aktuell noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, waren alle Akteure des Ulmer Kaders dabei. Insgesamt bestreitet der Vizemeister der Vorsaison fünf Testspiele, drei davon allerdings nicht öffentlich.

Nach einer kleinen Ansprache von Trainer Ty Harrelson ging es zu Beginn zum gemeinsamen Warm-up. Aus einigen Lauf- und Beweglichkeitsübungen bildeten sich kleinere Gruppen, die an unterschiedlichen Stationen sowohl im Kraftraum als auch auf dem Court gleichzeitig trainierten. „Ich freue mich sehr, mit dieser Mannschaft endlich loszulegen. Wir haben im Sommer viele interessante und sehr talentierte Spieler für uns gewinnen können. Es herrscht auch aus meiner Sicht wieder eine sehr gute Mischung im Team – viele Akteure können auf verschiedensten Positionen agieren. Die Vorfreude ist riesig“, meinte der Coach.

Das sind die fünf Testspiele für Ratiopharm Ulm

Für das erste Vorbereitungsspiel kommt Anton Gavel, Trainer der Meister-Mannschaft von 2023, mit seinen BMA365 Bamberg Baskets nach Neu-Ulm. Die Partie wird am Sonntag, 31. August, hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Am 3. September geht es zum Euroleague-Teilnehmer Emporio Armani Mailand, auch diese Begegnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die erste Möglichkeit, das neue Ulmer Team live zu sehen, haben Dauerkarten-Fans am Samstag, 13. September exklusiv. Pokalsieger Syntainics MBC ist der Gegner auf dem Maincourt des Orange-Campus. Vor dem offiziellen Saisonauftakt testen Harrelson und Co. noch gegen Aufsteiger Jena am Mittwoch, 17. September (nicht öffentlich) sowie bei den Fitness First Würzburg Baskets. Dieses letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag, 21. September, findet ab 15 Uhr im Rahmen eines großen Familientages der Unterfranken statt.