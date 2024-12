Ratiopharm Ulm verliert das Spitzenspiel gegen Heidelberg

Dem Tabellenstand und letztlich auch dem Verlauf nach war es das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga: Ratiopharm Ulm trat als Tabellenführer gegen den Zweiten Heidelberg an und verweigerte seinem Anhang am Samstagabend mit einer 67:69-Niederlage eine vorgezogene Weihnachtsbescherung. Dabei leistete eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison mit Ausnahme des zweiten Viertels zwar heftige Gegenwehr und stellte unter Beweis, dass sie nicht zufällig so weit oben im Tableau steht. Die Ulmer ihrerseits lieferten allerdings einen katastrophalen Schlussabschnitt ab und waren somit in erster Linie selbst schuld an der Niederlage.

Nach vier Minuten besorgte Alex Barcello von draußen bereits das 9:6 für die Heidelberger, die anschließend wegzogen auf 20:12 und nach dem ersten Viertel immer noch knapp mit 22:20 führten gegen die in dieser Phase ein bisschen unkonzentrierten Ulmer. Dem in einen geschmacklich gewöhnungsbedürftigen Weihnachtspullover gewandeten Trainer Ty Harrelson gelang es immerhin in einer Auszeit spät in diesem Spielabschnitt, Ordnung ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen.

Alfonso Plummer warf dann seine Mannschaft zu Beginn des zweiten Viertels mit dem ersten Ulmer Dreier überhaupt an diesem Abend mit 23:22 in Führung. Mitte dieses Spielabschnitts war der Vorsprung bereits auf 33:24 angewachsen, nachdem erneut Plummer und Nelson Weidemann von draußen nachgelegt hatten. Ratiopharm Ulm hatte das Spiel nun bis zur großen Pause unter Kontrolle, gewann dieses Viertel insgesamt mit 28:11 und beim Stand von 48:33 zur Halbzeit schien die Sache schon in trockenen Tüchern zu sein.

Das war ein bitterer Trugschluss. Bis auf acht Zähler ließ Ulm den Gegner schon im dritten Viertel wieder ran kommen (55:47) und es wurde noch viel, viel bedrohlicher aus Sicht der 6000 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Ratiopharm-Arena. Nach dem Ende dieses Spielabschnitts leuchtete zwar wieder ein zweistelliges Ergebnis von den Anzeigetafeln (60:50). Doch dann war der gegnerische Korb unfassbare sechs Minuten und 49 Sekunden lang komplett vernagelt, die einst vermeintlich sichere Ulmer Führung wandelte sich in einen 60:63-Rückstand. Isaiah Roby beendete die Flaute zwar von der Freiwurflinie, aber als Justinian Jessup endlich der ersten Ulmer Feldkorb in diesem Schlussviertel gelang, da standen nur noch 31 Sekunden auf der Uhr. Gereicht hat das nicht mehr. Damariae Horne machte mit einem Dreier sieben Sekunden vor dem Ende für Heidelberg den Deckel drauf.

Beste Ulmer Werfer waren Alfonso Plummer mit 12 und Justinian Jessup mit zehn Punkten.