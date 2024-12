Ratiopharm Ulm verliert in Frankfurt

Abstiegskandidat gegen Spitzenmannschaft der Basketball-Bundesliga: Eigentlich eine klare Sache, sollte man meinen. Doch weit gefehlt. Ratiopharm Ulm verlor am Tag vor dem Heiligen Abend in Frankfurt mit 85:87 und kassierte damit die zweite Niederlage nacheinander in der Bundesliga.

Schon im ersten Viertel fanden die Ulmer kein Mittel gegen die Dreierschützen des Gegners. Nach dem fünften Frankfurter Treffer von draußen betrug der Vorsprung der Skyliners zweieinhalb Minuten vor dem Ende dieses Spielabschnitts acht Punkte (24:16), vier waren es noch nach den ersten zehn Minuten (25:21). Ins zweite Viertel startete Ulm mit einem 7:0-Lauf, Frankfurt war davon aber wenig beeindruckt. Zur Halbzeit führte zwar die Spitzenmannschaft gegen den Abstiegskandidaten, aber nur knapp mit 42:40. Es blieb eng, weil Frankfurt von draußen weiterhin hochprozentig traf und weil im dritten Viertel Heimkehrer Jordan Theodore mit 13 Punkten in diesem Spielabschnitt für die Skyliners übernahm. Das Ergebnis: Alles offen beim Stand von 65:64 für Ulm. Theodore wurde im letzten Spielabschnitt zwar von Karim Jallow neutralisiert, aber Frankfurt witterte jetzt die dicke Chance auf den ersten Heimsieg überhaupt in dieser Bundesliga-Saison und realisierte diesen in letzter Sekunde. Zuerst ein Ballverlust von Alfonso Plummer und dann brachte Booker Coplin gar keinen richtigen Wurf mehr zustande. Der Frankfurter schleuderte den Ball mit der Schlusssirene irgendwie noch in Richtung Ulmer Korb und der fiel tatsächlich rein.

Ein bisschen bitter aus Ulmer Sicht ist es auch, dass die ehemaligen Ulmer in Frankfurt so gar keine Rolle spielen. Christoph Phillips und Timo Lanmüller wurden am Montagabend wie schon im vorherigen Spiel der Skyliners gegen Braunschweig gar nicht eingesetzt.

Ratiopharm Ulm gegen Besiktas Istanbul ist ausverkauft

Weiter geht es für die Ulmer bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag um 19 Uhr und dann wartet ein ganz heißer Tanz in einer vermutlich elektrisierenden Atmosphäre. Das Heimspiel im Eurocup gegen Besiktas Istanbul ist bereits ausverkauft.

Die besten Ulmer Werfer gegen Frankfurt waren Isaiah Roby mit 19 sowie Ben Saraf und Karim Jallow mit jeweils 13 Punkten.