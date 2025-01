Ulms Karim Jallow erwartet einen heißen Tanz in Ludwigsburg

„Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Trotz der knappen Niederlage im Eurocup während der Woche in Istanbul (81:85) ist Ty Harrelson momentan zufrieden damit, wie es für seine Basketballer von Ratiopharm Ulm läuft. Alles andere wäre auch Jammern auf hohem Niveau. Schließlich ist seine Mannschaft in der Bundesliga Tabellenzweiter. In einer Liga, die in dieser Saison ausgesprochen ausgeglichen ist. „Eigentlich hat schon jetzt jedes Spiel Play-off-Charaktter“, meint der Trainer. Das wird zweifelsohne auch am Sonntag (ab 18 Uhr) so sein, wenn die Ulmer zum Derby bei den MHP Riesen Ludwigsburg antreten.

Das Duell ist auch tabellarisch von Bedeutung: Ulm (11:5 Siege) möchte unbedingt in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Bayern München bleiben, Ludwigsburg (9:8) muss im engen Mittelfeld aufpassen, nicht die Qualifikation für die Play-ins zu verspielen, also aus den Top-10 zu rutschen. Im ersten Aufeinandertreffen der laufenden Saison setzte sich Ratiopharm nach 40 umkämpften Minuten mit 63:62 durch. Es war kein Offensiv–Spektakel. Ein solches erwartet Karim Jallow auch am Sonntag nicht. Er sagt: „Jeder kennt die Ludwigsburger Spielweise. Sie ist sehr physisch, mit viel Energie. Vor allem in der Defensive. Wir müssen den Kampf von Beginn an annehmen.“

„Jeder Spieler bei uns kann in einem Spiel heißlaufen.“ Karim Jallow, Basketballer bei Ratiopharm Ulm

Auf dem Flügel trifft Yallow auf Yorman Polas Bartolo. Der Ludwigsburger zählt mit 39 Jahren nach wie vor zu den Leistungsträgern seines Teams, seit 2020 spielt er für die Riesen. Jallow läuft seit 2021 für Ulm auf, auch er hat in der Mannschaft eine wichtige Rolle inne. 10,69 Punkte macht Jallow im Schnitt pro Spiel. In der vergangenen Saison waren es zwar etwas mehr (12,05), dafür hat sich der Guard heuer bei den Werten für Rebounds (5,2) und Assists (1,9) gesteigert. Jallow sagt: „Bei uns im Team spielt die Punkteverteilung keine Rolle. Jeder von uns kann in jedem Spiel heißlaufen.“

Da er und Bartolo auch statistisch in der laufenden Saison auf Augenhöhe sind und mit engagierter Defensive Spaß daran haben, ihren Gegenspielern selbigen zu rauben, dürfte es zu einigen intensiven Begegnungen kommen. Wahrscheinlich auch verbal. Jallow lacht und sagt: „Solche Emotionen gehören in jedes Spiel, man braucht das als Spieler. Mich pusht das zusätzlich. Es ist aber wichtig, dass immer alles fair bleibt.“ Der 27-Jährige hat in den vergangenen Jahren gelernt, mit solchen Situationen umgehen und die Ruhe bewahren zu können. Das war früher ein bisschen anders. Der junge Karim Jallow, erzählt er, habe sich durchaus von unnötigen Sprüchen auf dem Spielfeld provozieren lassen. Doch das sei längst vorbei.

120 Ulmer Fans begleiten die Mannschaft nach Ludwigsburg

Stimmung sollen in Ludwigsburg vor allem die eigenen Fans machen. Knapp 120 Ulmer Anhänger begleiten die Mannschaft, reisen mit einem Doppeldecker-Bus an. Jallow freut sich drauf: „Gerade in Ludwigsburg hilft das schon, wenn wir eine kleine orangene Wand dabei haben.“ In der ewigen Bilanz stehen seit 1988 bislang 79 Spiele zwischen Ludwigsburg und Ulm in der Statistik, Ratiopharm hat 38 davon gewonnen.