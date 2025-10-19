Verfolgerduell in der Kreisliga A3: Regglisweiler grätscht Tiefenbach ab

Im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A3 setzte sich der TSV Regglisweiler mit 3:1 gegen den SV Tiefenbach durch. Coach Markus Schaich meinte hinterher: „Das Spiel hätte, gemessen an den Chancen, so oder so ausgehen können. In der zweiten Hälfte habe ich meine Mannschaft aber im Vorteil gesehen.“

Schon früh glückte Lukas Schwenk das 1:0 für die Heimelf (3.). Die Gäste samt Trainer Alessandro Pazienza waren damit aber nicht einverstanden, sie reklamierten Handspiel. Danach war seine Truppe voll im Spiel und hatte bereits zwei Zeigerumdrehungen den Ausgleich auf dem Fuß. Doch ein Schuss von Dominik Hiller wurde von TSV-Keeper Julian Reschke mit dem Fuß an den Querbalken gelenkt. So wogte die Partie im ersten Durchgang hin und her. Die größte Möglichkeit hatte Tiefenbachs Kapitän Julian Hürter nach einer Ecke, er traf aber nur den Pfosten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der TSV auf 2:0. Dieser Treffer fiel unter großer Mithilfe von SVT-Keeper Nico Kiefer, der einen Eckball von Eren Sönmez in die eigenen Maschen faustete (40.).

Nach dem Pausentee geht die Pechsträhne des SV Tiefenbach weiter

Nach dem Pausentee ging die Pechsträhne der Gäste weiter: Rudolf Graf köpfte das Spielgerät nach einer Ecke an den Querbalken (48.). Im Anschluss übernahmen die Gastgeber die Initiative, doch weder Sögüt (49.), noch Schwenk (58., 70.) nutzten ihre Chancen. Stattdessen markierte Marius Rogg den 2:1-Anschlusstreffer (71.). Doch schon vier Minuten später stellte der eingewechselte Kelmend Krasniqi mit seinem 3:1 den alten Abstand wieder her.

In der Nachspielzeit vergab Marius Rogg für Tiefenbach noch einen Handelfmeter. Sein Coach Pazienza meinte nach dem Schlusspfiff: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Leistung war absolut okay. Einige Entscheidungen des Schiedsrichters konnte ich aber nicht nachvollziehen.“