Zwei Ulmer wollen mit „Soccerkinetics“ das Fußballtraining revolutionieren

Von außen sieht es aus wie eine gewöhnliche Übung. Zwei Spieler passen sich den Ball zu – doch sie zählen dabei eine Zahlenreihe im Dreierschritt hoch, kreisen gleichzeitig einen Tennisball um die Hüfte und werfen kurze Blicke über die Schulter. Wer das zum ersten Mal sieht, fragt sich: Was hat das noch mit Fußball zu tun? Die Antwort liefern zwei junge Unternehmer aus Ulm: Sehr viel sogar!

