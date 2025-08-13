Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Revolutionieren Sie das Fußballtraining: Neurozentriertes Konzept von Soccerkinetics

Lokalsport

Zwei Ulmer wollen mit „Soccerkinetics“ das Fußballtraining revolutionieren

Bei „Soccerkinetics“ steht das Gehirn im Mittelpunkt. Das ist kein neuer, aber ein vielversprechender Ansatz. Sogar ein Bundesligist nutzt das Konzept der Ulmer.
Von Maximilian Sonntag
    • |
    • |
    • |
    Die beiden Ulmer Simon Jahns (links) und Alex Glöckle haben „Soccerkinetics“ gegründet. Ein Trainingskonzept, bei dem das Gehirn in den Mittelpunkt des Handelns gestellt wird.
    Die beiden Ulmer Simon Jahns (links) und Alex Glöckle haben „Soccerkinetics“ gegründet. Ein Trainingskonzept, bei dem das Gehirn in den Mittelpunkt des Handelns gestellt wird. Foto: Patrick Miller

    Von außen sieht es aus wie eine gewöhnliche Übung. Zwei Spieler passen sich den Ball zu – doch sie zählen dabei eine Zahlenreihe im Dreierschritt hoch, kreisen gleichzeitig einen Tennisball um die Hüfte und werfen kurze Blicke über die Schulter. Wer das zum ersten Mal sieht, fragt sich: Was hat das noch mit Fußball zu tun? Die Antwort liefern zwei junge Unternehmer aus Ulm: Sehr viel sogar!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden