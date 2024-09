Bezirksliga: Gipfelsturm des TSV Neu-Ulm ist vorerst gestoppt

Der Gipfelsturm des TSV Neu-Ulm in der Fußball-Bezirksliga fand am Sonntag ein jähes Ende. Zumindest zunächst. „Heute wird noch nicht zusammengezählt“, gab sich TSV-Trainer Stephan Baierl nach der letztlich auch verdienten 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen den SC Staig kämpferisch. Der Rückstand seiner Kicker auf Staig, das nach wie vor mit blütenweißer Weste von der Spitze grüßt, wuchs damit auf fünf Zähler an. „Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden“, räumte Baierl im Weiteren ein.

