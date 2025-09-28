Icon Menü
SC Vöhringen startet unglücklich in die Handballsaison mit 21:22-Niederlage

Lokalsport

Den Auftakt hat sich der SC Vöhringen anders vorgestellt

Die Handballer des SC Vöhringen verlieren zum Saisonstart mit 21:22 gegen Landesliga-Aufsteiger Altenstadt. Zahlreiche Fehlwürfe prägen das Spiel.
Von Roland Furthmair
    •
    •
    •
    Youngster Laurens Schug war mit sechs Treffern bester Werfer beim SC Vöhringen. Das reichte aber nicht zum Sieg.
    Youngster Laurens Schug war mit sechs Treffern bester Werfer beim SC Vöhringen. Das reichte aber nicht zum Sieg. Foto: Roland Furthmair

    Gegen Landesliga-Aufsteiger TV Altenstadt mussten sich die Vöhringer Handballer vor großer Kulisse im heimischen Sportpark quasi mit der Schlusssirene 21:22 (10:10) geschlagen geben. Der misslungene Saisonstart war geprägt von zahlreichen Fehlwürfen und überhastet vorbereiteten Kontern, wobei in der Schlussphase bei zwei Aluminiumtreffern auch noch das Spielglück fehlte.

    Nach diszipliniertem Start mit kraftvollem und zielstrebigem Spiel nach vorne verpassten es die Vöhringer, sich nach einer Viertelstunde beim Spielstand von 7:4 weiter abzusetzen. Mit den ersten Wechseln folgte ein Bruch im Spiel der Rot-Weißen, der Vorsprung verpuffte und nach fünf Minuten ohne eigenen Treffer glichen die Gäste zum 10:10-Pausenstand aus.

    Ein Wurf in der vorletzten Sekunde entscheidet das Spiel

    Deutlich verbessert startete der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel und ging seinerseits mit 14:11 in Führung. Dennoch erkämpften sich die Hausherren trotz etlicher vergebener Torchancen nach dem 18:18-Ausgleich und einer 20:18-Führung durch die Nachwuchsspieler Hoke und Schug sieben Minuten vor Schluss noch aussichtsreich die Chance auf wenigstens eine Punkteteilung. Die cleveren Gäste spielten jedoch ihre Angriffe geduldig zu Ende und erzielten mit einem Schlagwurf in der vorletzten Sekunde den nicht unverdienten Siegtreffer zum 21:22-Endstand.

    Beste Werfer beim SCV: Schug (6) Hoke (3), Henze (3), Heiter (3).

