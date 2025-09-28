Den Auftakt hat sich der SC Vöhringen anders vorgestellt

Gegen Landesliga-Aufsteiger TV Altenstadt mussten sich die Vöhringer Handballer vor großer Kulisse im heimischen Sportpark quasi mit der Schlusssirene 21:22 (10:10) geschlagen geben. Der misslungene Saisonstart war geprägt von zahlreichen Fehlwürfen und überhastet vorbereiteten Kontern, wobei in der Schlussphase bei zwei Aluminiumtreffern auch noch das Spielglück fehlte.

Nach diszipliniertem Start mit kraftvollem und zielstrebigem Spiel nach vorne verpassten es die Vöhringer, sich nach einer Viertelstunde beim Spielstand von 7:4 weiter abzusetzen. Mit den ersten Wechseln folgte ein Bruch im Spiel der Rot-Weißen, der Vorsprung verpuffte und nach fünf Minuten ohne eigenen Treffer glichen die Gäste zum 10:10-Pausenstand aus.

Ein Wurf in der vorletzten Sekunde entscheidet das Spiel

Deutlich verbessert startete der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel und ging seinerseits mit 14:11 in Führung. Dennoch erkämpften sich die Hausherren trotz etlicher vergebener Torchancen nach dem 18:18-Ausgleich und einer 20:18-Führung durch die Nachwuchsspieler Hoke und Schug sieben Minuten vor Schluss noch aussichtsreich die Chance auf wenigstens eine Punkteteilung. Die cleveren Gäste spielten jedoch ihre Angriffe geduldig zu Ende und erzielten mit einem Schlagwurf in der vorletzten Sekunde den nicht unverdienten Siegtreffer zum 21:22-Endstand.

Beste Werfer beim SCV: Schug (6) Hoke (3), Henze (3), Heiter (3).