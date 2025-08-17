Icon Menü
SGM Ingstetten/Schießen gewinnt Derby in Weißenhorn – Zwei Tore entscheiden das Spiel

Lokalsport

Kreisliga A3: Zwei Tore binnen zwei Minuten entscheiden Partie in Weißenhorn

Zum Auftakt der neuen Saison in der Kreisliga A3 gewinnt die SGM Ingstetten/Schießen beim FV Weißenhorn. Trotzdem sind beide Trainer zufrieden.
Von Oliver August
    Der FV Weißenhorn (dunkle Trikots) musste sich am ersten Spieltag der SGM Ingstetten/Schießen geschlagen geben. Foto: Roland Furthmair

    Im ersten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga A 3 kam es gleich zum Derby zwischen dem FV Weißenhorn und der SGM Ingstetten/Schießen. Am Ende entschieden die Gäste die Partie mit 2:0 zu ihren Gunsten. Trotz der Niederlage zeigte sich der neue FVW-Coach Benjamin Reiser keineswegs unzufrieden: „Aufgrund einiger personeller Ausfälle war das ein Auftritt, auf dem man aufbauen kann. Soweit ist für mich alles in Ordnung.“

