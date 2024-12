So tickt der neue Trainer der Devils Ulm/Neu-Ulm

Beim VfE Ulm/Neu-Ulm leitete der neue Trainer Michael Bielefeld am Mittwoch und Donnerstag die ersten Einheiten auf dem Eis. Gelegen kommt den Devils in dieser Situation der spielfreie Freitag. Dadurch können sie am Samstagvormittag noch einmal trainieren, ehe sie dann am Sonntag zum ersten Punktspiel unter dem neuen Trainer mit dem TEV Miesbach ein Schwergewicht der Eishockey-Bayernliga erwarten. Das Spiel gegen Miesbach beginnt bereits um 17 Uhr und damit eine Stunde früher als üblich, da die Ulmer zuvor den „Kids Hockey Day“ veranstalten.

