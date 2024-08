Die Neu-Ulm Spartans wollen zum Zünglein an der Waage werden

Am Samstag steht im Dietrich-Lang-Sportzentrum ein packendes Duell an: Die American Footballer im TSV Neu-Ulm empfangen den Tabellenzweiten, die Franken Knights. Für die Gäste aus Rothenburg geht es um alles: Wenn sie Meister werden und in die 2. Bundesliga aufsteigen wollen, müssen sie gegen die gastgebenden Spartans gewinnen. Die Neu-Ulmer hingegen wollen ihrerseits mit einem Sieg die Chance auf die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Süd wahren.

