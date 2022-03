Sponsoring

04.03.2022

SSV Ulm 1846 Fußball nimmt kein Geld von R-Pharm

Plus Spatzen legen die Vereinbarung mit dem russischen Pharmaunternehmen auf Eis, es droht sogar das endgültige Aus. Dadurch würde dem Verein eine hohe Summe verloren gehen.

Von Pit Meier

Es gab lange Beratungen zwischen dem Verein und der Firma R-Pharm, das Ergebnis war absehbar. „Die Zusammenarbeit liegt zunächst auf Eis“, sagte Markus Thiele, der Sportdirektor des SSV Ulm 1846 Fußball. Das heißt: Der Regionalligist nimmt zumindest vorläufig kein Geld vom russischen Pharmaunternehmen, das auch in Illertissen ansässig ist, das Logo von R-Pharm prangt also auch nicht auf den Trikotärmeln der Spieler. Der Grund ist – natürlich – Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Thiele will die Sponsorenvereinbarung zwar noch nicht endgültig für hinfällig erklären, aber er klingt wenig optimistisch: „Wenn sich die Lage nicht grundlegend ändert, dann müssen und werden wir den nächsten Schritt gehen.“ Dass die Vereinbarung der SSV Ulm 1846 Fußball mit R-Pharm Deutschland geschlossen wurde und eben nicht mit dem russischen Hauptkonzern, das würde dann keine entscheidende Rolle spielen.

