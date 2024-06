Wer wird Sportstar im Juni 2024? Das sind die fünf Nominierten

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region Donau/Iller kämpfen um die Trophäe unserer Redaktion. Leserinnen und Leser können im Internet abstimmen.

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion wieder den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im Juni im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Frauen und Männer sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Mai-Sieger Johannes Paul. Er stand bei der letzten Wahl stellvertretend für die Fußballfans des TSV Buch. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Hannelore Stowasser : Sie ist in ihrer Altersklasse seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten Tischtennis-Seniorinnen Deutschland . Stowasser , die für den TSV Holzheim an die Platte geht, hat auch im Juni wieder einmal Edelmetall mit nach Hause gebracht. Zusammen mit Karin Hoffmann ( Friedrichshafen ) holte bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse der Damen Ü60 die Bronzemedaille.

Lea Toran Jenner: Für sie ist es der absolute Karrierehöhepunkt. Die Ulmer Zirkusartistin Lea Toran Jenner wurde für die 47. Ausgabe des Festival International du Cirque de Monte-Carlo Anfang kommenden Jahres in Monaco eingeladen. Dort werden die weltbesten Artisten und Artistinnen ausgezeichnet. Jenner wurde an der renommierten Zirkusschule in Montreal ausgebildet, es folgten Auftritte unter anderem im Moulin Rouge in Paris , dem Sydney Opera House sowie bei der Europa-Tournee des Cirque du Soleil .

Marcello Silva Lameira: Für ihn war es ein grandioser Erfolg: Marcelo Silva Lameira vom FV Gerlenhofen holte sich bei der bayerischen Sprint-Meisterschaft im Sportkegeln mit einem Erfolg im Finale gegen Florian Schüchl ( München ) den Titel. Dabei gewann er mit Ausnahme des Achtelfinales alle Duelle deutlich und qualifizierte sich für die deutschen Meisterschaften in Freiburg .

Hunter Sturgeon : Er ist Denker und Lenker im Spiel der Spartans. Der Quarterback der American Footballer des TSV Neu-Ulm spielt auch in dieser Saison wieder auf höchstem Niveau, ist fast an allen vielversprechenden und erfolgreichen Angriffen des Regionalligisten beteiligt. Sturgeon ist ein Garant dafür, dass die Spartans in den vergangenen Wochen ihren Siegeszug fortgesetzt haben. Der Kanadier fühlt sich mittlerweile an der Donau auch privat pudelwohl.

Maxima Negele : Die vergangenen Wochen waren für Maxima Negele eine emotionale Achterbahnfahrt, die aber mit einem versöhnlichen Saisonabschluss zu Ende ging. Nach ihrem bitteren Aus bei der WM-Qualifikation startete die junge Rhönradturnerin vom TV Senden-Ay bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Taunusstein durch und holte sich mit einigen Tageshöchstwertungen den Titel in der Altersklasse 15/16.

Bis Sonntag, 7. Juli, um 23.59 Uhr können Sie im Internet unter www.nuz.de für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er auch an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.