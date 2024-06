Die Aufstiegshelden sind zurück: Trainingsauftakt bei den Spatzen

Plus Mit Leistungsdiagnostik und Lactattest beginnt beim SSV Ulm 1846 Fußball die Vorbereitung auf die neue Saison. Am Dienstag ist erstes öffentliches Training.

Es ist nur ein kleiner Piecks, aber der hat große Aussagekraft. Mit einem Lactattest, nicht unbedingt die Lieblingsdisziplin vieler Profisportler, hat beim SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag die Vorbereitung auf die Saison 2024/2025 begonnen. Wie schon in den Vorjahren wurde der Verein dabei von Sportmedizinern der Uniklinik Ulm um Dr. Sebastian Schulz unterstützt, Athletiktrainer Christoph Zellner verantwortet die gesamte funktionelle Leistungsdiagnostik.

Beim Lactattest wird eine geringe Menge Kapillarblut aus dem Ohrläppchen entnommen, jeweils unmittelbar nach der Belastung. Mithilfe der Werte können Inhalte und Intensität des Trainings besser und individuell geplant werden. Und er gibt Aufschluss über den Istzustand im Grundlagenbereich, legt also schonungslos offen, ob die Spieler in den vergangenen Wochen ihre individuellen Trainingspläne ordentlich abgearbeitet haben.