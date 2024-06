Jetzt wird es international: Spatzen verpflichten einen Finnen fürs Mittelfeld

Der finnische U21-Nationalspieler Luka Hyryläinen ist Neuzugang Nummer acht beim SSV Ulm 1846 Fußball. Wieder baut der Aufsteiger auf ein Leihgeschäft.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Nachwuchstalent Luka Hyryläinen für die Saison 2024/2025 an Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball. Zuvor hat der finnischen U21-Nationalspieler seinen Vertrag in Hoffenheim vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Bei den Spatzen soll er weitere Spielpraxis sammeln.

„Luka hat sich in der vergangenen Saison bei unserer U23-Mannschaft sehr gut entwickelt und war für die erste Vorbereitungsphase der Profis eingeplant. Als die Leihoption mit Ulm auf den Tisch kam, haben wir uns darüber ausgetauscht und uns gemeinsam für diesen Weg entschieden“, erklärt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG Hoffenheim. Für seine weitere Entwicklung sei es sinnvoll, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.

24 Bilder Der Trainingsauftakt beim SSV Ulm 1846 Fußball in Bildern Foto: Stephan Schöttl

"Wir haben in der Vergangenheit immer wieder sehr gute Erfahrungen mit derartigen Leihen gemacht und sind zuversichtlich, dass sich dieser Schritt sowohl für Luka als auch für die TSG auszahlen wird“, ergänzt Bastian Huber, Technischer Direktor bei der TSG.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele lobt das Kopfballspiel von Luka Hyryläinen

Ähnliche Hoffnungen verbinden auch die UImer mit der Leihe. Hyryläinen ist einen Tag nach dem ersten öffentlichen Training Neuzugang Nummer acht beim SSV. Der 19-Jährige kam 2020 von HJK Helsinki nach Deutschland in die U17 von Eintracht Frankfurt. Nach zwei Jahren folgte der Wechsel zur TSG Hoffenheim, wo er inzwischen 29 Regionalligaspiele für die U23 bestritten, drei Tore erzielt und zwei Treffer vorbereitet hat. Bereits seit der U15 läuft der 1,97 Meter große defensive Mittelfeldspieler für die U-Nationalmannschaften Finnlands auf. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Er ist ein großes Talent, spielstark und hat ein gutes Kopfballspiel." Der junge Finne selbst meint: "Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit in Ulm und in der 2. Bundesliga. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, das gibt mir ein gutes Gefühl."

Lesen Sie dazu auch