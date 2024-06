SSV Ulm 1846 Fußball

vor 35 Min.

Kehrt Sebastian Griesbeck zum SSV Ulm 1846 Fußball zurück?

Plus Bislang hat der SSV Ulm 1846 Fußball mit Niklas Kölle erst einen Neuzugang präsentiert. Gerüchte über weitere Verstärkungen machen schon länger die Runde.

Von Stephan Schöttl

Bislang wurde mit Niklas Kölle vom MSV Duisburg erst ein Neuzugang präsentiert. Gerüchte über weitere mögliche Verstärkungen für den SSV Ulm 1846 Fußball machen zwar bereits länger die Runde, offiziell bestätigt wurden sie seitens des Vereins aber noch nicht. Einer würde dabei sehr gut zum bisherigen Transferkonzept der Spatzen passen.

Als heißer Kandidat gilt laut Braunschweiger Zeitung Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck, derzeit in Diensten von Eintracht Braunschweig. Der 33-Jährige ist gebürtiger Ulmer, in der Jugend des TV Wiblingen groß geworden und spielte von 2010 bis 2013 bereits für die Spatzen. Eine Verpflichtung und damit eine Rückkehr in die Heimat würde perfekt zur bisherigen Vorgehensweise des SSV passen. Denn in der Vergangenheit wurden immer wieder Spieler verpflichtet, die eine Ulmer Vergangenheit haben und sich damit voll und ganz mit dem Verein und der Region identifizieren. Nach Stationen beim 1. FC Heidenheim, Union Berlin und der SpVgg Greuther Fürth spielte Griesbeck zuletzt in Braunschweig. Dort läuft sein Vertrag Ende Juni aus, er wäre damit ablösefrei zu haben. Das wiederum wäre finanziell lukrativ für den Aufsteiger. Freilich wäre aber auch Griesbecks Erfahrung in den höchsten Spielklassen Deutschlands von hohem Wert. In seiner sportlichen Vita stehen unter anderem 54 Bundesliga-Spiele, dazu 233 Einsätze in der 2. Liga.

