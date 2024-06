Oliver Seitz wird neuer Co-Trainer Analyse bei Mitaufsteiger Regensburg

Nach fünfeinhalb Jahren verlässt Oliver Seitz den SSV Ulm 1846 Fußball. Künftig arbeitet er als Co-Trainer Analyse für den Zweitliga-Konkurrenten Regensburg.

Fünfeinhalb Jahr lang war Oliver Seitz als Co-Trainer beim SSV Ulm 1846 Fußball für die Analyse zuständig. Seinen Vertrag bei den Spatzen, der Ende Juni offiziell ausläuft, hat der 43-Jährige nicht verlängert und ein Angebot des Vereins abgelehnt. Stattdessen wird er künftig für einen Zweitliga-Konkurrenten in selber Funktion tätig sein: Mitaufsteiger SSV Jahn Regensburg hat Seitz am Freitagvormittag als Neuzugang im Trainerstab von Chefcoach Joe Enochs präsentiert.

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, freut sich über die Verstärkung im Trainerteam: „Im Zuge unserer gesamtheitlichen Saisonanalyse sind wir zum Entschluss gekommen, unser Trainerteam weiter zu verstärken. Ziel ist es, mit der zusätzlichen Manpower und Kompetenz im Bereich der individuellen Spieleranalyse, Gegnerbeobachtung und Nachbereitung noch besser und effizienter arbeiten zu können. Mit Oliver Seitz haben wir einen ausgezeichneten Trainer im Bereich der Analyse für uns gewinnen können, der mit dem SSV Ulm 1846 in den letzten Jahren sehr erfolgreich gearbeitet hat. Wir sind überzeugt, dass er unser Trainerteam fachlich und menschlich optimal ergänzen und uns mit seiner Expertise neue Impulse geben wird.“

Zwei Jahre lang war Oliver Seitz Trainer der SSG Ulm 99

Nach seiner Spielerkarriere coachte Oliver Seitz ab 2014 für zwei Jahren die SSG Ulm 99. Im Januar 2019 wurde er Co-Trainer Analyse bei den Spatzen, für die er bereits als Spieler aktiv war, und arbeitete zunächst unter Trainer Holger Bachthaler, dann mit dessen Nachfolger Thomas Wörle. In den vergangenen beiden Spielzeiten feierte der 43-Jährige mit Ulm den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Entsprechend dankbar äußert sich auch Ulms Geschäftsführer Markus Thiele zum Abschied: "Oli hatte in den vergangenen Jahren einen wichtigen Anteil am Erfolg des Vereins, für seine Arbeit bedanken wir uns ganz herzlich. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Und dieser Weg führt Seitz nun eben nach Regensburg. Er selbst sagt: "Gerade die letzten Jahre in Ulm waren für mich unbeschreiblich, das wird mir immer in positiver Erinnerung bleiben. Ausschlaggebend für die Entscheidung pro Regensburg waren die sehr guten Gespräche mit Achim Beierlorzer sowie Joe Enochs. Schnell habe ich gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und den Fußball ähnlich interpretieren.“ Die Spiele gegen seinen Ex-Klub dürften durch diesen Wechsel nicht einfacher werden für die Ulmer.

Lesen Sie dazu auch