SSV Ulm 1846 Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball: Wer wird am Samstag beim Heimspiel verabschiedet?

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball hat nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga die Kaderplanung bereits vorangetrieben. Einer wie Leo Scienza wird kaum zu halten sein.

Von Stephan Schöttl

Der SSV Ulm 1846 Fußball bestreitet am Samstag gegen den SC Verl das letzte Spiel der Saison 2023/2024. Das Donaustadion ist mit 15.750 Fans im Heimbereich bereits ausverkauft. Die Bühne für einen gebührenden Abschied wäre bereitet. So wie das oft zum Abschluss einer Spielzeit üblich ist. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt diesbezüglich: "Wir sind mittendrin in den Personalplanungen und mit unseren Trainern und dem Chefscout eigentlich das ganze Jahr über im engen Austausch." Was bedeutet das konkret?

Zunächst einmal haben viele Spieler des Zweitliga-Meisters Verträge, die über die Saison 2023/2024 hinaus gültig sind. Das Arbeitspapier von Romario Rösch beispielsweise hat sich per Aufstiegsklausel automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Kapitän Johannes Reichert, Felix Higl und Julian Kudala haben sich bis Sommer 2026 an den Verein gebunden. Bis zum 30. Juni 2025 laufen die Kontrakte von Torhüter Christian Ortag, Bastian Allgeier, Max Brandt, Tom Gaal, Sascha Risch, Philipp Strompf, Philipp Maier, Dennis Chessa und Andreas Ludwig. Bis Ende der aktuellen Spielzeit haben die beiden Ersatztorhüter Lorenz Otto und Marvin Seybold sowie Lamar Yabrough, Moritz Hannemann, Lucas Ahrend, Nicolas Jann, Lucas Röser, Thomas Geyer und Lennart Stoll Verträge bei den Spatzen. Auch das Leihgeschäft mit Angreifer Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart endet im Juni dieses Jahres.

