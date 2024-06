Trainingsauftakt am Sonntag: SSV Ulm 1846 Fußball steht in den Startlöchern

Am kommenden Wochenende beginnt beim SSV Ulm 1846 Fußball die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Was Fans rund um den Auftakt wissen müssen.

Seit Montagvormittag haben Fans des SSV Ulm 1846 Fußball, die bisher bereits eine Dauerkarte für die Heimspiele im Donaustadion hatten, die Möglichkeit, ihre Stammplätze für eine weitere Saison zu sichern. Am kommenden Wochenende beginnt dann für die Profis die intensive Vorbereitung. Beides untrügliche Zeichen, dass die Spielzeit 2024/2025 in der 2. Bundesliga naht. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Rückkehr der Spatzen auf den Trainingsplatz.

Wann geht es für die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball wieder los?

Am Sonntag, 23. Juni, trifft sich die Mannschaft zum ersten Mal nach der Sommerpause. Es werden verschiedene Tests durchgeführt, die Aufschluss über den Fitnessstand der Spieler geben sollen. Zwei Tage später, am Dienstag, 25. Juni, bittet Cheftrainer Thomas Wörle dann zur ersten gemeinsamen Einheit auf den Trainingsplatz hinter der Gegentribüne des Donaustadions. Das Training ist öffentlich.

Ist in der Vorbereitung auch ein Trainingslager geplant?

Ja, wie in den Jahren zuvor fahren die Spatzen auch heuer ins Allgäu. Vom 1. bis 7. Juli schlägt der Aufsteiger sein Quartier in Oberstaufen auf, ist dort im Hotel von Ex-Profi Karl-Heinz Riedle zu Gast. Teil des Trainingslagers ist auch die Teilnahme am „Brauhaus-Cup“ in Kempten am Samstag, 6. Juli. Regionalliga-Absteiger FC Memmingen trifft zunächst auf den Südwest-Regionalligisten FC Homburg – unter anderem mit dem Ex-Ulmer Michael Heilig. Das andere Halbfinale bestreiten Gastgeber FC Kempten und die Ulmer. Anschließend treffen Verlierer und Gewinner der Halbfinals aufeinander. Ein erster echter Härtetest also für die Mannschaft von Thomas Wörle, der seit der gemeinsamen Trainerausbildung sehr gut mit Kemptens Sportlichem Leiter Matthias Jörg befreundet ist. Der Großteil der Zweitliga-Konkurrenz absolviert seine Trainingslager übrigens in Österreich, der 1. FC Magdeburg kommt vom 3. bis 12. Juli ins Unterallgäu nach Bad Wörishofen.

Was machen die personellen Planungen bei den Spatzen?

Bislang wurden mit den beiden Verteidigern Jonathan Meier (Dynamo Dresden) und Niklas Kölle (MSV Duisburg) erst zwei Neuzugänge offiziell vorgestellt. Weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Stürmer Maurice Krattenmacher, der vor Kurzem von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern München gewechselt ist, gilt über ein Leihgeschäft als heißester Kandidat für einen Transfer nach Ulm. Zum Trainingsauftakt am Wochenende hätte Coach Wörle freilich am liebsten schon den größten Teil des künftigen Kaders beisammen. Durch diverse Klauseln wie zum Beispiel den Aufstieg oder eine bestimmte Anzahl an Einsätzen haben sich im Übrigen die Verträge von Lucas Röser, Lamar Yarbrough, Lukas Ahrend, Romario Rösch und Thomas Geyer automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Wann wird der Spielplan für die neue Saison veröffentlicht?

Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat angekündigt, den Spielplan für die 2. Bundesliga am Donnerstag 4. Juli, herauszugeben. Der Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2024/2025 steht bereits seit Längerem fest. Demnach beginnt die Saison am 2. August, nach dem 17. Spieltag geht es am 22. Dezember in die Winterpause. Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb am 17. Januar 2025. Der 34. und letzte Spieltag ist am Sonntag, 18. Mai 2025, angesetzt.