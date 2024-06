SSV Ulm 1846 Fußball

Trainingslager in Oberstaufen: Das hat der SSV Ulm 1846 Fußball geplant

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball bezieht am Montag sein Trainingsquartier im Allgäu. Dort wird intensiv gearbeitet, aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz.

Von Stephan Schöttl

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 hat sein erstes von zwei Trainingslagern schon hinter sich, für Eintracht Braunschweig hat eine intensive Woche in Tirol bereits am Samstag begonnen, der Hamburger SV bezieht am Montag in der Lüneburger Heide Quartier und für den 1. FC Magdeburg geht es am Mittwoch nach Bad Wörishofen. Der SSV Ulm 1846 Fußball komplettiert das Quintett der Zweitligisten, die sich bereits in dieser frühen Phase der Saisonvorbereitung auf Reisen machen. Die Spatzen sind von Montag, 1., bis Sonntag, 7. Juli, in Oberstaufen im Allgäu zu Gast. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Trainingslager des Aufsteiger.

Wo ist der SSV Ulm 1846 Fußball in Oberstaufen untergebracht?

