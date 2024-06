VfB-Talent Laurin Ulrich wird an den SSV Ulm 1846 Fußball ausgeliehen

Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball präsentiert mit Laurin Ulrich einen weiteren Neuzugang. Der 19-Jährige hat sogar schon Bundesligaluft geschnuppert.

Dieser Transfer hat sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet, es fehlte letztlich nur noch die offizielle Bestätigung. Die kam am Dienstagmittag. Und damit ist fix: Mit Laurin Ulrich wechselt ein großes Talent des deutschen Vizemeisters VfB Stuttgart auf Leihbasis für eine Saison zum SSV Ulm 1846 Fußball.

Mit zehn Assists und drei Toren in 23 Spielen hatte der 19-Jährige maßgeblichen Anteil am Aufstieg der U21 des VfB Stuttgart in die 3. Liga. Seit 2016 spielte der Rechtsfuß für die Schwaben, durchlief dort die Nachwuchsteams, gewann den DFB-Pokal der Junioren, bestritt einige Länderspiele für die deutschen U-Nationalmannschaften, nahm an der U17-Europameisterschaft 2022 teil und debütierte im November 2022 sogar in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen. Fünf Minuten durfte Ulrich ran. Aufgrund langwieriger Krankheiten blieb es bislang bei diesem einen Einsatz. Über die U21 kämpfte sich der gebürtige Heidenheimer wieder zurück und geht jetzt seinen nächsten Schritt.

Das sagt Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildebrandt zum Leihgeschäft

Stephan Hildebrandt, Direktor des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrums, erklärt: „Für Laurin gab es verschiedene Optionen. Es gab gute Argumente für einen Verbleib, wir verstehen aber auch den Wunsch, einen neuen Reiz zu setzen und das gewohnte Umfeld zu verlassen. Wir werden ihn weiter unterstützen und seine Entwicklung genau beobachten. Es ist auch Teil unserer Strategie bei der Ausbildung junger Spieler, den VfB zu verlassen, um den nächsten Schritt zu machen und dann gestärkt zurückzukommen.“

Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist die Freude groß

Beim SSV Ulm 1846 Fußball freilich ist die Freude groß. In der vergangenen Saison hatte man mit Thomas Kastanaras bereits einen jungen Stürmer vom VfB ausgeliehen, der schaffte in Ulm allerdings nicht den Durchbruch, kam über die Rolle des Jokers nicht hinaus. Über Laurin Ulrich sagt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: "Er ist ein junger Spieler, der bereits Bundesligaluft schnuppern durfte und in dem wir großes Potenzial sehen. Gemeinsam wollen wir die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen und sind davon überzeugt, dass er uns im Mittelfeld mit seiner Art und Weise weiterhelfen kann.“ Der 19-Jährige selbst gibt sich ehrgeizig und meint: "Die Gespräche haben mich total vom Klub überzeugt und ich möchte in der nächsten Saison alles investieren, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“ Bei den Spatzen wird er künftig das Trikot mit der Nummer 20 tragen und beim Trainingsauftakt am Sonntag schon mit dabei sein.

