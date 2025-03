Neue Marktwerte: Branchenportal wertet diese Ulmer Spieler auf

In der 2. Bundesliga wartet der SSV Ulm 1846 Fußball schon ziemlich lange auf den nächsten Sieg. Zuletzt wurde am 26. Januar dieses Jahres gegen Jahn Regensburg mit 5:1 gewonnen. In der Tabelle stecken die Spatzen im Keller fest, mitten im Abstiegssumpf. Für die Spieler des Aufsteigers läuft es dennoch recht gut. Am 26. März hat das Branchenportal transfermarkt.de seine neueste Marktwert-Analyse veröffentlicht. Ein Zwischenupdate nach der Wintertransferphase. Dabei werden nur ausgewählte Spieler neu bewertet, nicht der gesamte Kader. Bei den Ulmern haben aber etliche Akteure ihren Wert gesteigert - trotz der Ergebniskrise ihres Klubs.

Absoluter Gewinner in der 2. Bundesliga ist Nürnbergs Stürmer Stefanos Tzimas, der seinen Wert von Mitte Dezember 2024 bis Ende März 2025 um satte zwölf Millionen von zehn Millionen Euro auf mittlerweile 22 Millionen Euro gesteigert hat. In diesen Sphären sind die Spieler der Spatzen noch nicht unterwegs. Aktuell wertvollster Akteur im Kader ist Maurice Krattenmacher. Sein Marktwert schnellte zuletzt um eine Million auf nun 3,5 Millionen Euro nach oben. Auch Luka Hyryläinen wird von den Transfermarkt-Experten nun deutlich höher eingestuft, steigerte seinen Wert im vergangenen Vierteljahr um 800.000 Euro auf inzwischen 1,8 Millionen Euro. Positive Entwicklungen im Ulmer Kader gibt es nach dem letzten Update zudem bei Semir Telalovic (+200.000 Euro auf 900.000 Euro), Oliver Batista Meier (+250.000 Euro auf 700.000 Euro), Max Brandt (+100.000 Euro auf 600.000 Euro), Philipp Strompf (+150.000 Euro auf 500.000 Euro), Niklas Kolbe (+50.000 Euro auf 400.000 Euro), Felix Higl (+50.000 Euro auf 350.000 Euro), Jonathan Meier (+75.000 Euro auf 350.000 Euro) und Bastian Allgeier (+50.000 Euro auf 350.000 Euro). Lediglich bei Winterneuzugang Dennis Dressel verzeichnet das Branchenportal einen Wertverlust um 200.000 auf nun 400.000 Euro.

So entstehen die Marktwerte der Fußballprofis

Die Experten auf transfermarkt.de ermitteln in regelmäßigen Abständen neue Werte für die Profifußballer. Dabei werden verschiedenen Parameter und Faktoren berücksichtigt. Unter anderem Zukunftsperspektive, Alter, sportliche Leistungen in Verein und Nationalmannschaft, Zukunftsperspektive, Erfahrung, Verletzungsanfälligkeit und Interessenten. Von den Machern heißt es aber auch: „Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen. Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert.“