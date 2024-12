Auf Ulm wartet kurz vor Weihnachten noch ein Kracher

Während die Amateurfußballer in der Region zum Teil schon über zwei Wochen in der Winterpause sind, müssen die Zweitliga-Profis des SSV Ulm 1846 Fußball auch drei Tage vor Heiligabend noch einmal ran. Und das letzte Spiel des Jahres 2024 hat es für die Spatzen in sich: Am Samstag (13 Uhr) spielen sie beim SC Preußen Münster, einem Mitaufsteiger und ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Begleitet werden sie von rund 700 Fans. Doch SSV-Trainer Thomas Wörle will nichts wissen von besonderer Brisanz des Duells oder größerem Druck für seine Mannschaft. Er sagt: „Ja, es ist ein wichtiges Spiel. Wir können einen direkten Konkurrenten auf Schlagdistanz halten oder womöglich sogar in der Tabelle überholen. Aber wir brauchen uns auch nichts vormachen: Es ist kein Finale, kein vorentscheidendes Spiel. Das ist alles weit davon entfernt.“ Das Wichtigste zum Spiel.

