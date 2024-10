Die Spatzen in Köln: In diesem Stadion schlägt das Herz des „Effzeh“

Meine Familie hat es oft nicht leicht mit mir. Der Sport prägt nicht nur das Berufsleben, sondern auch alles drumherum. Es vergeht kaum ein Kurztrip, geschweige denn ein längerer Urlaub, ohne nicht irgendwo noch schnell einen Abstecher in eine Sporthalle, ein Eisstadion oder eine Fußballarena zu machen. Nach dem Wandern geht’s zum Tiroler Viertliga-Fußball, immerhin in ansprechender Bergkulisse, nach dem Strandtag an der Adria zum Kunstrasenplatz ins italienische Hinterland. Der Musical-Aufenthalt in Berlin wird um ein Heimspiel der Eishockey-Eisbären verlängert, der Rückweg aus dem Wellness-Aufenthalt in Österreich um einen Besuch bei den Fußballern in Salzburg. Nachhaltigen Eindruck hat aber ohne Frage der Ort hinterlassen, an dem am Samstag (13 Uhr) der SSV Ulm 1846 Fußball in der 2. Bundesliga antritt: das Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln.

