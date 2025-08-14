Türkspor gegen TSV: Das letzte Neu-Ulmer Stadtderby gab es vor fast fünf Jahren

Am Samstag (15.30 Uhr) stehen sich erstmals seit fast fünf Jahren wieder der TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm gegenüber. „Man weiß, wie die Wochen danach ausfallen, wenn man verliert“, sagt TSV-Trainer Stephan Baierl. Zumal sich die Teams bekanntlich Trainings- und Spielstätte teilen und sich so praktisch ständig über den Weg laufen.

Etliche Türkspor-Akteure samt Trainergespann Florian Peruzzi und Antonio Pangallo hatte Baierl bereits unter seinen Fittichen. „Es gibt viele Querverbindungen, es wird ein tolles Spiel“, sagt Baierl. Sein Gegenüber Peruzzi würde dem Ganzen gerne die Brisanz nehmen und meint: „Das geht sonst vielleicht in die falsche Richtung.“ Er muss seine Spieler eher bremsen als motivieren. Jeder der beiden Vereine hat im Muthenhölzle seinen eigenen Umkleidetrakt, den er auch nach seinen jeweiligen Vorstellungen und Bedürfnissen hergerichtet hat, erklärt Peruzzi. Einige seiner Spieler sind aus dem Urlaub zurück, außerdem hat der 2:0-Erfolg gegen Srbija Ulm der Stimmung nicht geschadet. „Endlich mal wieder ein Auftaktsieg. Das hat die Mannschaft richtig gut gemacht“, lobt der Coach.

Bereits am Freitagabend empfängt der TSV Buch den SC Staig

Bereits am Freitag (18.30 Uhr) stehen die ersten beiden Partien auf dem Programm. Die SSG Ulm trifft auf den FC Wangen, der TSV Buch hat den SC Staig zu Gast. „Das ist schon ein Brett, die sind nicht umsonst aufgestiegen“, warnt Buchs Trainer Harry Haug vor dem Liga-Neuling. Der sei „gut organisiert und kampfstark“. Die eigene 0:1-Niederlage zum Saisonauftakt in Bad Schussenried sei bitter gewesen. „Das hat wehgetan, kann aber passieren“, sagt Haug. Nicht im Kader des TSV Buch stehen am Freitag Moritz Spann (Gelb–Rot) und Jan Freybott (Urlaub).

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt dann der FC Blaubeuren den FV Rot-Weiß Weiler in Gerhausen, Srbija Ulm trifft auf den SV Reinstetten.