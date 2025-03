Sieben Tore, viele Fehler beim knappen Sieg des SV Offenhausen

Der SV Offenhausen verschaffte sich im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga ein klein wenig Luft. Der knappe 4:3-Erfolg beim TSV Blaustein hing allerdings lange am seidenen Faden. „Mund abputzen und weiter“, sagt man oft nach derart durchwachsenen, aber am Ende doch gewonnenen Spielen. SVO-Kapitän Edemir Dzanic sah es nach dem Schlusspfiff ähnlich, war in seiner Ausdrucksweise aber weniger wählerisch. „Drei Punkte, der Rest ist scheißegal“, brüllte er seinem Trainer Alexander Höhne entgegen. Der war ob der Darbietung seiner Kicker hin- und hergerissen. „Wir müssen einfach früher den Deckel drauf machen“, haderte er.

Michael Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Offenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Offenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis