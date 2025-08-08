Icon Menü
Theresia Baamann: Juli-Sportstar und bayerische Meisterin mit der Luftpistole

Lokalsport

Schützin Theresia Baamann ist „Sportstar des Monats“ im Juli

Im Juli wurde Theresia Baamann vom SV Strass bayerische Meisterin mit der Luftpistole. Jetzt holt sie sich bei unserer Sportstar-Abstimmung die nächste Trophäe.
Von Stephan Schöttl
    •
    •
    •
    Theresia Baamann ist zum „Sportstar des Monats“ im Juli gewählt worden.
    Theresia Baamann ist zum „Sportstar des Monats“ im Juli gewählt worden. Foto: Martin Gah

    „Das kommt für mich völlig überraschend. Schon allein die Nominierung war etwas ganz Besonderes“, sagt Theresia Baamann am Telefon. Die 42-jährige Schützin aus Neu-Ulm ist von den Leserinnen und Lesern der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung zum „Sportstar des Monats“ im Juli gewählt worden. Sie hatte vor Kurzem für den SV Strass mit der Luftpistole die bayerische Meisterschaft gewonnen, war 2023 auch schon Gauschützenkönigin – und das alles, obwohl sie in der Szene als „Quereinsteigerin“ gilt. Denn Baamann hat erst im Dezember 2022 mit dem Schießsport begonnen. Beim Voting unserer Redaktion erhielt sie mit 49,6 Prozent der gültigen Stimmen fast die absolute Mehrheit. Dahinter folgten der Ulmer Ruderer Noah Anger (19,2 Prozent), Mehrkämpfer Lukas Gallmeier vom SSV Ulm 1846 (15,8) und Leichtathletin Celina Kränzle vom SC Vöhringen (15,4). Rollstuhl-Basketballer Janis Hohl hatte mit dem Ausgang der Abstimmung nichts zu tun.

