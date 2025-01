Trainingsauftakt bei der SGM Buch/Obenhausen im Dienst der guten Sache

Wenn Trainer Harry Haug die Spieler seiner SGM Buch/Obenhausen am kommenden Samstag zur ersten Übungseinheit des Jahres bittet, endet beim Landesligisten eine achtwöchige Winterpause. Für Haug und seine Mannschaft geht es dann darum, die Grundlagen für einen erfolgreichen Kampf gegen den Abstieg zu schaffen. Buch spielt bekanntlich in der Abstiegsrunde der Gruppe vier der Landesliga und trifft dort im ersten Spiel des neuen Jahres am 9. März im Felsenstadion gleich auf den Bezirkskonkurrenten Türkspor Neu-Ulm.

Patrick Negele spielt künftig für den FV Weißenhorn

Torhüter Patrick Negele ist nicht mehr Teil des Bucher Kaders. Der 32-jährige hat sich wie berichtet dem A-Kreisligisten FV Weißenhorn angeschlossen.

Im Rahmen des Auftakttrainings am Samstag stellt man sich im Rothtal gleich noch in den Dienst einer guten Sache. Im Rahmen einer Kampagne der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) können Freiwillige im Vereinsheim des TSV Obenhausen ab 12.30 Uhr einen Wangenabstrich vornehmen lassen. „Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen und so Reichweite generieren“, erklärt Thomas Schultheiß. Er ist der Jugendleiter in Obenhausen und wurde von einer Mutter auf die Aktion „Fußballhelden – dem Blutkrebs die rote Karte zeigen“ aufmerksam gemacht. Nach dem Abstrich werden die potenziellen Spender in eine Kartei aufgenommen und gegebenenfalls kontaktiert. Dann könne man immer noch entscheiden, ob man sich tatsächlich für eine Stammzellenspende zur Verfügung stellen wolle, so Schultheiß weiter.

In sportlicher Hinsicht haben die Bucher in der Vorbereitung ein straffes Programm mit interessanten Gegnern vor der Brust. Am 2. Februar treffen sie in Neu-Ulm auf den Bezirksliga-Dritten SGM Aufheim-Holzschwang. Weitere namhafte Gegner sind der frühere Landesliga-Kontrahent SV Waldhausen, der FC Memmingen II und Bezirksliga-Primus SC Staig.